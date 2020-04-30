Bülent Ersoy’dan annesine veda

Necla Poyraz (86) için İçişleri Bakanlığı’ndan alınan özel izinle dün Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazında sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Tepeden tırnağa siyahlara bürünen ve konuşmakta güçlük çeken Ersoy, tabut başında annesiyle vedalaştı. Diva ardından tekbir getirip, Kuran-ı Kerim’den sureler okuyarak, “Allah’ım sana annemi gönderiyorum. Benim günahlarım yüzünden onu cezalandırma” diyerek dua etti. Acılı gününde Diva’yı Gülben Ergen, Yılmaz Morgül ve Ayhan Aşan gibi isimler yalnız bırakmadı. Necla Poyraz, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Basın mensuplarına konuşan Ersoy, “Kaç yaşında olursan ol, annenin evladısın, annesiz kaldım” dedi.