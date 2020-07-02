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HaberlerMagazin Haberleri Bülent Ersoy'dan 'Kuaförüm Sensin'de sürpriz telefon konuşması
02.07.2020 - 17:31 |

Bülent Ersoy'dan 'Kuaförüm Sensin'de sürpriz telefon konuşması

'Kuaförüm Sensin' programının jüri üyelerinden Bülent Ersoy'dan sürpriz bir istek geldi. Usta sanatçının, yarışmacı Tuna'nın sevgilisi ile yaptığı telefon sohbeti stüdyoda neşeli dakikalara sahne oldu.

Bülent Ersoy'dan 'Kuaförüm Sensin'de sürpriz telefon konuşması
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Show TV'de yayınlanan 'Kuaförüm Sensin' yarışmacılarından Tuna, makyaj yaptığı esnada ne kadar kıskanç olduğunu ve bu nedenle kız arkadaşı ile tartıştıklarını anlatırken, Bülent Ersoy’dan sürpriz bir istek geldi. Diva, Tuna’dan kız arkadaşını aramasını istedi.

Şaşkınlıktan eli ayağına dolaşan Tuna, kız arkadaşını aradı ve Bülent Ersoy, yayında Tuna’nın kız arkadaşı ile koyu bir sohbete daldı. Diva ile konuşmanın şaşkınlığını atlatan Tuna’nın kız arkadaşının, usta sanatçı ile sohbeti stüdyoda neşeli dakikalar yaşattı.

Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu çok konuşulduOyuncu Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı sürpriz sonlu dans videosu takipçilerini güldürdü.
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Cadde Yazarları

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