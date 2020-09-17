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17.09.2020 - 15:00 | | İZMİR (DHA)

Son dakika: Bülent Ersoy'un sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy'un mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alındığı hastaneden açıklama geldi.

Son dakika: Bülent Ersoy'un sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama
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Bülent Ersoy'un tedavi altına alındığı hastanenin genel müdürü Dr. Ulvi Ünal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bülent Ersoy hanımefendi dün sabah, mide şikayetiyle hastanemize başvurdu. Acil servisten giriş yapıldı. Küçük bir girişimden sonra mide ülserinden minik bir kanaması vardı. Şu anda her şey kontrol altına alındı. Bir iki ünite kan takviyesi yaptık. Şu anda dinleniyor. Destek tedavileri devam ediyor. Birkaç gün içerisinde kendisini taburcu edeceğiz. Kendisi çok iyi. Daha eskiden de ülser şikayeti varmış. Bu muhtemelen ona bağlı bir kanamaydı. Küçük bir kanamaydı. Şu anda hiçbir kanaması yok, her şey normal. İlaç ve destek tedavisi görüyor."

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