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12.11.2020 - 16:15 |

Bülent Serttaş: Çok farklı projelerim var

Şarkıcı Bülent Serttaş, geçtiğimiz gün eşi Selvi Serttaş ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Bülent Serttaş: Çok farklı projelerim var
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Baş başa alışverişe çıkan Bülent-Selvi Serttaş çiftinin ilk durağı meydan katında bulunan mağazalar oldu.

Alışveriş öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Çok farklı, çok heyecanlı, yeni projelerimiz var. Fakat içinde bulunduğumuz süreçten dolayı şu anda hepsi beklemede. İnşallah tez zamanda normal yaşantımıza döneriz. Yeni projelerimiz için bu sürecin geçmesini bekleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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