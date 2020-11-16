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16.11.2020 - 18:05 |

Bulut Duman kimdir, kaç yaşında? İşte Bulut Duman biyografisi

Gelen son dakika haberine göre Kadıköy'de silahlı saldırıya uğrayan Şarkıcı Bulut Duman'ın vurulduğunun duyulmasının ardından genç ismi tanımayan vatandaşlar Bulut Duman kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Bir dönem estetik iddiaları ile gündeme gelen Bulut Duman katıldığı programda estetik yaptırdığına dair iddiaları reddetmemiş hatta belli olmuyorsa ne mutlu yapana açıklaamsında bulunmuştu. İşte Bulut Duman hakkında merak edilenler...

Bulut Duman kimdir, kaç yaşında? İşte Bulut Duman biyografisi
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Bulut Duman kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Kadıköy'de silahlı saldırıya uğrayan ve yaralanan Bulut Duman kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda estetik iddialarına yanıt veren Bulut Duman hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Bulut Duman hakkında merak edilenler...

BULUT DUMAN KİMDİR?

Bulut Duman, 1990 yılı Almanya Hamburg'da dünyaya geldi. Aslen Selanikli bir aileye mensup olan şarkıcı hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Duman, sık sık farklı kişiliğiyle ve yaptırdığı estetiklerle gündeme geliyor. ''İki Aşık İki Düşman'' adlı albümündeki "Sol Yanım" ve "Vuslat" adlı şarkılar ile sadece internette yayınlanan video klipleri ile yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlenen Bulut Duman, sosyal medya platformlarında da hatrı sayılır takipçi sayısına sahip. Şarkıcı ''Rütbe'' şarkısıyla, 2016 yılında Dijital Dünyanın Enleri ödüllerinde ''2016 Yılının En İyi Çıkış Yapan Şarkısı'' ödülünü elde etti.

Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.
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Cadde Yazarları

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