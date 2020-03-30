BUNU YAPMAYA HAKKINIZ YOK

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle önlemler üst seviyeye çıkarılırken, bazı ünlü isimlerin uyarıları dikkate almaması vatandaşları çileden çıkardı. Beren Saat-Kenan Doğulu çifti de tatil için Londra’ya gidenler arasındaydı. Çift, dönüşte karantina kurallarına uymayıp İstanbul’da dolaşmaya başlayınca, tepki çekti. Oyuncu, bu davranışlarının ardından “Biz Londra’dayken salgın Avrupa’ya ulaşmamıştı, sevgiler” demekle yetindi.

Uyarıları dinlemediler

Işıl Reçber ise ABD’den döndükten sonra kurallara uymayıp, soluğu güzellik merkezinde aldı ve eleştirenleri hiçe saydı. “Bitkin hissettiğim için ozon terapi yaptırıyorum” diyerek kendisini savunan Reçber, önceki gün test yaptırdıklarını ve eşi Rüştü Reçber’in sonucunun pozitif çıktığını söyleyince “Senden kapmıştır” yorumlarıyla karşı karşıya kalınca, durumun ciddiyetini anladı. Şeyma Subaşı da İtalyan sevgilisi Guido Senia ile yurt dışından döndükten sonra karantinaya uymayıp, dışarıya çıkanlar arasındaydı. Topluma örnek olması gereken insanların, bu şekilde sorumsuzca davranmaya ve başkalarının da hayatını riske atmaya hakları yok!

ZÜLFÜ Livaneli’nin ise ABD’de hasta olmasına rağmen, imza gününe katılması gündeme oturdu. Şarkıcının, kendisini “Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük. Tamamen iyileştik. Türkiye’ye döndük. Şu anda test sonuçlarımız negatif ama yine de evden çıkmıyoruz” şeklinde savunması ise bir işe yaramadı.