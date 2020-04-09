MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerMagazin Haberleri Burak Akkul'dan güzel haber! 'Seni yendim corona'
09.04.2020 - 13:02 | | DHA

Burak Akkul'dan güzel haber! 'Seni yendim corona'

Corona virÃ¼s nedeniyle tedavi gÃ¶ren sunucu Burak Akkul, hastalÄ±ÄŸÄ± yendiÄŸini duyurdu.Â

'Ã‡ok Gezenti' programÄ± sunucu Burak Akkul, corona virÃ¼sÃ¼ yendiÄŸini hastane odasÄ±ndan duyurdu.Â 

EÅŸi Seda Akkul ile Ã§ektiÄŸi videoyu paylaÅŸan Akkul, "20 gÃ¼n yoÄŸun bakÄ±mda uyutulmanÄ±n ardÄ±ndan servis odasÄ±ndayÄ±m. Kartal Dr. LÃ¼tfi KÄ±rdar Â EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastenesi'nde Dr. Mehmet AltÄ±ntaÅŸ ve hastane ekibine bir sÃ¼re daha emanetiz.Â Seda Akkul ile 2. Covid19 negatif raporlarÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±k. Ben biraz daha gÃ¼Ã§lenince evimize dÃ¶neceÄŸiz. SonuÃ§ta yendim seni corona" dedi.

Â 

Burak Akkul'dan güzel haber! 'Seni yendim corona'Corona virüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul, güzel haberi takipçileriyle paylaÅŸtÄ±.
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±

Çok Okunan Magazin Haberleri

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Funda Arar'dan doÄŸum günü paylaÅŸÄ±mÄ±

Funda Arar'dan doÄŸum gÃ¼nÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ±

Mazhar Alanson'dan Cem YÄ±lmaz'a: Neredesin?

Mazhar Alanson'dan Cem YÄ±lmaz'a: Neredesin?

Ezgi EyüboÄŸlu formunu böyle koruyor

Ezgi EyÃ¼boÄŸlu formunu bÃ¶yle koruyor

Sinem Kobal'Ä±n ev alÄ±ÅŸveriÅŸini ÅŸoförü yaptÄ±

Sinem Kobal'Ä±n ev alÄ±ÅŸveriÅŸini ÅŸofÃ¶rÃ¼ yaptÄ±

SÄ±radaki Haber