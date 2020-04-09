'Ã‡ok Gezenti' programÄ± sunucu Burak Akkul, corona virÃ¼sÃ¼ yendiÄŸini hastane odasÄ±ndan duyurdu.Â

EÅŸi Seda Akkul ile Ã§ektiÄŸi videoyu paylaÅŸan Akkul, "20 gÃ¼n yoÄŸun bakÄ±mda uyutulmanÄ±n ardÄ±ndan servis odasÄ±ndayÄ±m. Kartal Dr. LÃ¼tfi KÄ±rdar Â EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastenesi'nde Dr. Mehmet AltÄ±ntaÅŸ ve hastane ekibine bir sÃ¼re daha emanetiz.Â Seda Akkul ile 2. Covid19 negatif raporlarÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±k. Ben biraz daha gÃ¼Ã§lenince evimize dÃ¶neceÄŸiz. SonuÃ§ta yendim seni corona" dedi.

Â