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09.09.2020 - 11:11 |

Burak Deniz, Paris Hilton sorusuna güldü

Geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan oyuncu Burak Deniz, şoförlü araçla Bebek sahilinde görüntülendi.

Burak Deniz, Paris Hilton sorusuna güldü
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Burak Deniz, Paris Hilton sorusuna güldü

Dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton, Türk oyuncunun peşine düştü. Instagram'dan ünlü oyuncunun fotoğrafını gören Hilton, arkadaşı Çetin Tazelere'e kim olduğunu sordu. Türk yıldızının fotoğrafını gönderen Hilton, "Öfkeli görünüyor ama çok çekici ünlü biri mi?" diye sordu. O isim ise Burak Deniz'den başkası değil.

Burak Deniz, Paris Hilton’un kendisi hakkında ‘öfkeli ama çekici biri’ sözleri hatırlatılması üzerine gülerek “Kolay gelsin. İyi çalışmalar” dedi.

Burak Deniz, Paris Hilton sorusuna güldü

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Paris Hilton, birçok ilişkisinde istismara maruz kaldığını açıklamıştı. Hilton, "Hepsi de iyi adamlar gibi görünüyordu, gerçek renkleri sonradan belli oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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Paris Hilton, Türk yıldıza kafayı taktı: Çok çekici ünlü biri mi?
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Cadde Yazarları

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