MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Burak Topaloğlu şikayetinden vazgeçti
16.05.2020 - 10:38 |

Burak Topaloğlu şikayetinden vazgeçti

Oyuncu Burak Topaloğlu'nun kullandığı motosiklete, geçtiğimiz aylarda Şamil K.'nın kullandığı minibüs çarptı. Kaza sonrası Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürülen oyuncu, kendisini yaralayan şoförden şikayetçi olmuştu. Şoför ifadesinde "Kusurum yok" dedi.

Burak Topaloğlu şikayetinden vazgeçti
ABONE OL

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Şamil K., orta şeride geçmek için sinyal verdiği anda motosikletin önünde durduğunu, sürücünün dengesini kaybedip yere kapaklandığını söyledi.

Savcılık, dosyayı uzlaştırma büroya gönderdi. Burak Topaloğlu, kendisini yaralayan şoförü affedip şikayetinden vazgeçti.

16 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni16 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YouTube kanalı açtı

YouTube kanalı açtı

Baba yasağı

Baba yasağı

‘Tedbiri elden bırakmıyoruz’

‘Tedbiri elden bırakmıyoruz’

Kan bağışı yaptı

Kan bağışı yaptı

Sıradaki Haber