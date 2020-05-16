16.05.2020 - 10:38 |
Burak Topaloğlu şikayetinden vazgeçti
Oyuncu Burak Topaloğlu'nun kullandığı motosiklete, geçtiğimiz aylarda Şamil K.'nın kullandığı minibüs çarptı. Kaza sonrası Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürülen oyuncu, kendisini yaralayan şoförden şikayetçi olmuştu. Şoför ifadesinde "Kusurum yok" dedi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Şamil K., orta şeride geçmek için sinyal verdiği anda motosikletin önünde durduğunu, sürücünün dengesini kaybedip yere kapaklandığını söyledi.
Savcılık, dosyayı uzlaştırma büroya gönderdi. Burak Topaloğlu, kendisini yaralayan şoförü affedip şikayetinden vazgeçti.