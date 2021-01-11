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11.01.2021 - 10:35 |

Burak Tozkoparan, 'Menajerimi Ara' dizisinden ayrıldı

Oyuncu Burak Tozkoparan, 'Emir' karakterine hayat verdiği 'Menajerimi Ara' dizisinden son bölümde ayrıldı. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

Burak Tozkoparan, 'Menajerimi Ara' dizisinden ayrıldı
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Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı 'Menajerimi Ara'da bir ayrılık yaşandı.

Senaryo gereği yurt dışından gelen teklifi kabul eden Emir, diziye veda etmiş oldu. Burak Tozkoparan da sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Ünlü oyuncu "Bu akşam son kez Emir'le buluşuyoruz. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederim. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere" notuyla vedasını duyurdu.

'Menajerimi Ara' dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Güle güle Emir" mesajı yayınlandı.

Burak Tozkoparan, Menajerimi Ara dizisinden ayrıldı

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