Burak Yılmaz ile İstemi Atilla ikinci kez evleniyor

Ailesi ile Fransa'da yaşayan Burak Yılmaz, üçüncü kez baba olmak için gün sayıyor...

Sabah gazetesinin haberine göre; yakın zamanda Paris'te nikah masasına oturacakları konuşulan yıldız futbolcu ile İstemi Atilla, geçtiğimiz ay bu müjdeli haberi aldı. Derin ve Nazlı isimli iki kızlarından sonra üçüncü çocuklarını bekleyen çiftin, mutlu haberi sadece yakınlarına verdiği öğrenildi.