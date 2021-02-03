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03.02.2021 - 10:51 |

Burak Yılmaz ile İstemi Atilla ikinci kez evleniyor

Sezon başında Fransa'nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, iki kez ayrılıp barıştığı, 2014-2018 yılları arasında evli kaldığı İstemi Atilla ile yeniden barıştı.

Burak Yılmaz ile İstemi Atilla ikinci kez evleniyor
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Ailesi ile Fransa'da yaşayan Burak Yılmaz, üçüncü kez baba olmak için gün sayıyor...

Sabah gazetesinin haberine göre; yakın zamanda Paris'te nikah masasına oturacakları konuşulan yıldız futbolcu ile İstemi Atilla, geçtiğimiz ay bu müjdeli haberi aldı. Derin ve Nazlı isimli iki kızlarından sonra üçüncü çocuklarını bekleyen çiftin, mutlu haberi sadece yakınlarına verdiği öğrenildi.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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