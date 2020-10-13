Burçin Terzioğlu kimdir, yaşı - boyu kaç, nereli? Burçin Terzioğlu filmleri ve dizileri
Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılan Burçin Terzioğlu, kadına karşı taciz konuşmasında büyük alkış aldı. Sosyal medyada da gündeme gelen Burçin Terzioğlu hakkında meraklı arayış başladı. Peki Burçin Terzioğlu kimdir, boyu ve yaşı kaç? Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu filmleri ve dizileri neler?
Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Burçin Terzioğlu büyük hayran kitlesine sahip. Birçok dizi film projelerinde yer alan Burçin Terzioğlu biyografisini haberimize ekledik. İşte Burçin Terzioğlu kimdir sorusunun yanıtı...Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Burçin Terzioğlu büyük hayran kitlesine sahip. Birçok dizi film projelerinde yer alan Burçin Terzioğlu biyografisini haberimize ekledik. İşte Burçin Terzioğlu kimdir sorusunun yanıtı...
BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, BOYU KAÇ?
9 Mart 1980'de İstanbul'da doğan Burçin Terzioğlu oyuncu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi almıştır. Henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle atmıştır. 1997 yılında Ali Güvenin aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynamıştır.
Kadın İsterse dizisindeki "Demet" rolüyle parlamıştır. Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi. 30 Haziran 2014'te boşandılar. Ezel'de Azad Karaeski karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Merhamet dizisinde "Deniz" karakterini canlandırdı. Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan Halam Geldi filminde oynadı. 2015'ten 2017'ye kadar Poyraz Karayel dizisinde Ayşegül Çilingir (Umman) karakteri ile başrol oynadı. Ayrıca Poyraz Karayel dizisinde tanıştığı, İlker Kaleli ile aşk yaşadı ve 2018'de ayrıldı.
2018-2020 yılları arasında Netflix'ın ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız`da "Rüya Erdem" rolünü canlandırdı. 2019 yılında ise Fox Tv'de yayınlanan dönem dizisi Kurşun`da başrol olarak yer alıp gazeteci "Leyla Devrim" karakterini canlandırdı. Aynı yıl içerisinde Güzelliğin Portresi adlı filmde "Nisan" rolünü oynadı.
BURÇİN TERZİOĞLU DİZİLERİ
1986-1988 Perihan Abla
1987 Yeniden Doğmak
1989 Doktorlar Billur
1992 Mahallenin Muhtarları Simge
1992 Kavak Ailesi Fındık Yeğen
1993 Solan Gül Gülten
1998 Sırılsıklam Feride
1999-2001 Yılan Hikâyesi Azat
2000 Tirvana
2001-2002 Çiçek Taksi Sinem
2002 Üzgünüm Leyla
2002 Kınalı Kar Pınar Beyoğlu
2004 Melekler Adası Ceren
2004 Aliye Ümit
2004-2006 Kadın İsterse Demet
2006 Fırtına Zeynep Dalcı
2007 Çemberin Dışında Laçin Sürmen
2009 Ey Aşk Nerdesin? Zeliş (Zeliha Yılmaz)
2009-2011 Ezel Azad Karaeski Kırgız
2013-2014 Merhamet Deniz Tunalı
2015-2017 Poyraz Karayel Ayşegül Umman
2018-2020 Hakan: Muhafız Rüya Erdem
2019 Kurşun Leyla Devrim
2020 Menajerimi Ara Kendisi
BURÇİN TERZİOĞLU FİLMLERİ
1985 Patron Duymasın
1985 Çıplak Vatandaş İbrahim'in Kızı
1986 Hasretinle Yaşanmıyor Burçin
1986 İki Milyarlık Bilet Gül
1987 Baba Yüreği Aslı
1987 Hayallerim, Aşkım ve Sen Rukiye
1989 Fazilet Fazilet'in Kızı
1991 Menekşe Koyu Ayşe
2000 Annem ve Ben Gül
2000 Oyun Bitti
2003 Taştan Kalp Özlem
2014 Halam Geldi Benek (Anne)
2019 Güzelliğin Portresi Nisan