Burçin Terzioğlu kimdir, yaşı - boyu kaç, nereli? Burçin Terzioğlu filmleri ve dizileri

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Burçin Terzioğlu büyük hayran kitlesine sahip. Birçok dizi film projelerinde yer alan Burçin Terzioğlu biyografisini haberimize ekledik. İşte Burçin Terzioğlu kimdir sorusunun yanıtı...Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Burçin Terzioğlu büyük hayran kitlesine sahip. Birçok dizi film projelerinde yer alan Burçin Terzioğlu biyografisini haberimize ekledik. İşte Burçin Terzioğlu kimdir sorusunun yanıtı...



BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, BOYU KAÇ?



9 Mart 1980'de İstanbul'da doğan Burçin Terzioğlu oyuncu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi almıştır. Henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle atmıştır. 1997 yılında Ali Güvenin aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynamıştır.



Kadın İsterse dizisindeki "Demet" rolüyle parlamıştır. Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi. 30 Haziran 2014'te boşandılar. Ezel'de Azad Karaeski karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Merhamet dizisinde "Deniz" karakterini canlandırdı. Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan Halam Geldi filminde oynadı. 2015'ten 2017'ye kadar Poyraz Karayel dizisinde Ayşegül Çilingir (Umman) karakteri ile başrol oynadı. Ayrıca Poyraz Karayel dizisinde tanıştığı, İlker Kaleli ile aşk yaşadı ve 2018'de ayrıldı.

2018-2020 yılları arasında Netflix'ın ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız`da "Rüya Erdem" rolünü canlandırdı. 2019 yılında ise Fox Tv'de yayınlanan dönem dizisi Kurşun`da başrol olarak yer alıp gazeteci "Leyla Devrim" karakterini canlandırdı. Aynı yıl içerisinde Güzelliğin Portresi adlı filmde "Nisan" rolünü oynadı.



BURÇİN TERZİOĞLU DİZİLERİ



1986-1988 Perihan Abla

1987 Yeniden Doğmak

1989 Doktorlar Billur

1992 Mahallenin Muhtarları Simge

1992 Kavak Ailesi Fındık Yeğen

1993 Solan Gül Gülten

1998 Sırılsıklam Feride

1999-2001 Yılan Hikâyesi Azat

2000 Tirvana

2001-2002 Çiçek Taksi Sinem

2002 Üzgünüm Leyla

2002 Kınalı Kar Pınar Beyoğlu

2004 Melekler Adası Ceren

2004 Aliye Ümit

2004-2006 Kadın İsterse Demet

2006 Fırtına Zeynep Dalcı

2007 Çemberin Dışında Laçin Sürmen

2009 Ey Aşk Nerdesin? Zeliş (Zeliha Yılmaz)

2009-2011 Ezel Azad Karaeski Kırgız

2013-2014 Merhamet Deniz Tunalı

2015-2017 Poyraz Karayel Ayşegül Umman

2018-2020 Hakan: Muhafız Rüya Erdem

2019 Kurşun Leyla Devrim

2020 Menajerimi Ara Kendisi



BURÇİN TERZİOĞLU FİLMLERİ



1985 Patron Duymasın

1985 Çıplak Vatandaş İbrahim'in Kızı

1986 Hasretinle Yaşanmıyor Burçin

1986 İki Milyarlık Bilet Gül

1987 Baba Yüreği Aslı

1987 Hayallerim, Aşkım ve Sen Rukiye

1989 Fazilet Fazilet'in Kızı

1991 Menekşe Koyu Ayşe

2000 Annem ve Ben Gül

2000 Oyun Bitti

2003 Taştan Kalp Özlem

2014 Halam Geldi Benek (Anne)

2019 Güzelliğin Portresi Nisan