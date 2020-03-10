Burçin Terzioğlu - Umut Duygu'dan şaşırtan tesadüf!

Oyuncu Burçin Terzioğlu dün 40 yaşına bastı, doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Terzioğlu, Filipinler tatilinden bir pozu yayınlayarak "Hoş geldin yeni yaşım" notunu düştü.

Bu paylaşımın ardından babasının da doğum günü olduğunu duyuran güzel oyuncu, birlikte pasta üfledikleri o anları "İyi ki doğdun babam" notuyla paylaştı.

Öte yandan Terzioğlu'nun sevgilisi Umut Duygu ile de aynı gün doğduğu ortaya çıktı. Hatta Umut Duygu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının da doğum günü olduğunu dile getirdi.

Durumu fark eden takipçileri, Terzioğlu ve Duygu'nun paylaşımlarına "Bu bir tesadüf mü?" şeklinde yorumlar yaptı.