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HaberlerMagazin Haberleri Burçin Terzioğlu - Umut Duygu'dan şaşırtan tesadüf!
10.03.2020 - 11:40 |

Burçin Terzioğlu - Umut Duygu'dan şaşırtan tesadüf!

Geçtiğimiz haftalarda aşkları ortaya çıkan Burçin Terzioğlu - Umut Duygu çiftinin sosyal medya paylaşımları şaşırtıcı tesadüfü ortaya çıkardı.Babasıyla aynı gün doğan güzel oyuncu, birlikte pasta üfledikleri anı takipçileriyle paylaştı. Terzioğlu'nun sevgilisi Umut Duygu ile aynı gün doğduğu ortaya çıkarken, Duygu'nun da babasıyla aynı gün doğması "Tesadüfün bu kadarı" dedirtti.

Burçin Terzioğlu - Umut Duygu'dan şaşırtan tesadüf!

Oyuncu Burçin Terzioğlu dün 40 yaşına bastı, doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Terzioğlu, Filipinler tatilinden bir pozu yayınlayarak "Hoş geldin yeni yaşım" notunu düştü.

Bu paylaşımın ardından babasının da doğum günü olduğunu duyuran güzel oyuncu, birlikte pasta üfledikleri o anları "İyi ki doğdun babam" notuyla paylaştı.

Öte yandan Terzioğlu'nun sevgilisi Umut Duygu ile de aynı gün doğduğu ortaya çıktı. Hatta Umut Duygu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının da doğum günü olduğunu dile getirdi.

Durumu fark eden takipçileri, Terzioğlu ve Duygu'nun paylaşımlarına "Bu bir tesadüf mü?" şeklinde yorumlar yaptı.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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