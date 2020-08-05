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05.08.2020 - 07:49 |

Burcu Esmersoy tarzını konuşturdu

Tatile devam eden Burcu Esmersoy, şıklığı ile görenlerden tam not aldı.

Burcu Esmersoy tarzını konuşturdu
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Normalleşmenin başlamasının ardından soluğu tatilde alan Burcu Esmersoy, deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından da sık sık tatil pozlarını paylaşan sunucu, son olarak sarı elbisesiyle poz verdi.

Bandasını da elbisesine uyduran Esmersoy, uyumlu şıklık sergiledi.

Burcu Esmersoy tarzını konuşturdu

Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.
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Cadde Yazarları

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