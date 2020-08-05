Burcu Esmersoy tarzını konuşturdu

Normalleşmenin başlamasının ardından soluğu tatilde alan Burcu Esmersoy, deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından da sık sık tatil pozlarını paylaşan sunucu, son olarak sarı elbisesiyle poz verdi.

Bandasını da elbisesine uyduran Esmersoy, uyumlu şıklık sergiledi.