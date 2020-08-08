Burcu Esmersoy tüm bakışları üzerinde topladı

Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezen ve ürünleri inceleyen Burcu Esmersoy, kuaföre giderek kişisel bakımını yaptırdı.

Güzelliği ve şıklığıyla bakışları üzerinde toplayan sunucu, "Aslında yoğun tempoda çalışıyorum ama zamanı iyi değerlendirip tatilimi de yapıyorum" dedi.

Kısa süre daha alışveriş turuna devam eden Burcu Esmersoy, özel aracıyla İstinyePark'tan ayrıldı.