Burcu Esmersoy'dan tatil paylaşımları

Normalleşme sürecinin başlamasıyla tatile çıkan Burcu Esmersoy, deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Esmersoy, tatil paylaşımlarına her gün yenisini ekliyor.

Ünlü sunucu son olarak ışıltılı mayosu ve beyaz puantiyeli elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Esmersoy'un fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.