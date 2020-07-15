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15.07.2020 - 08:02 |

Burcu Esmersoy'dan tatil paylaşımları

Burcu Esmersoy, Bodrum tatiline devam ediyor. Güzel sunucu, çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Burcu Esmersoy'dan tatil paylaşımları
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Normalleşme sürecinin başlamasıyla tatile çıkan Burcu Esmersoy, deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Esmersoy, tatil paylaşımlarına her gün yenisini ekliyor.

Ünlü sunucu son olarak ışıltılı mayosu ve beyaz puantiyeli elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Esmersoy'un fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Burcu Esmersoydan tatil paylaşımları

Burcu Esmersoydan tatil paylaşımları

Eda Taşpınar'dan 90 yaşındaki anneannesine teşekkürSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı. Anneannesinin enerji dolu videosu kısa sürede beğeni topladı.
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Cadde Yazarları

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