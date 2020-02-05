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HaberlerMagazin Haberleri Burcu Esmersoy'un 'beyaz atlı prens'i takipçilerini şaşırttı!
05.02.2020 - 14:45 |

Burcu Esmersoy'un 'beyaz atlı prens'i takipçilerini şaşırttı!

Sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla esprili kişiliğini konuşturdu.

Burcu Esmersoy'un 'beyaz atlı prens'i takipçilerini şaşırttı!

İşi gereği sürekli seyahat halinde olan Burcu Esmersoy, sık sık uçak yolculukları yapıyor. Esmersoy, hayatının önemli bir kısmını geçirdiği uçaklarla ilgili olarak sosyal medya hesabından bolca paylaşım yapıyor.

Kısa bir süre öncesine kadar yurtdışında olan sunucu, havaalanından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Esmersoy, bu kez uçaktan inmesini sağlayacak olan yolcu körüğünü beklerken çektiği kareye düştüğü notla gülümsetti. Güzel sunucu, uçaktan inmek için beklediği körüğü ‘Beyaz Altı Prens’e benzetti ve “Gel al beni beyaz atlı prens!” notunu düştü.

Burcu Esmersoyun beyaz atlı prensi takipçilerini şaşırttı

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