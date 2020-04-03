Burcu Güneş'ten 'Bir Kadın'

Burcu Güneş, "Ülkemizin ve dünyanın zor zamanlardan geçtiği bu günlerde, evlerinize şiir, sanat, müzik, şarkılar dolsun diye 'Bir Kadın' emanet ediyorum size" dedi.

Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekilen klipte ise şarkıcı, güçlü duruşuyla birlikte kadının hem naif ve kırılgan halini hem de yıkılamayacak ve susturulamayacak kadar özel bir değer olduğunu izleyicilerine yansıttı.

Burak Ertaş'ın kapak fotoğraflarını çektiği projede, Güneş'in krapon kağıdından özel olarak hazırlanan çevreye uyumlu ve dönüşümlü elbisesi dikkat çekti.