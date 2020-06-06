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06.06.2020 - 09:22 |

Burcu Kara: Bunun adı cahillik!

Oyuncu Burcu Kara, corona virüs tehlikesi geçmemesine rağmen dışarıda maske takmadan dolaşanlara tepki gösterdi.

Burcu Kara: Bunun adı cahillik!
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Burcu Kara, maskeli bir fotoğrafını Instagram’da paylaşarak altına şöyle yazdı:
“İki gün kontrolü bırakmadan dışarı çıkıp, işlerimi halledip eve döndüm. Maalesef insanların belki yüzde 80’inde maske yoktu. Hele o gençler! Kimse zevk almaz bunu takarken. Ama aylardır, saatlerce hiç çıkarmadan bununla yaşayıp bize, bizim için hizmet eden sağlık çalışanlarının yerine kendinizi bir koyun yahu! Bu kadar emeği nasıl hiçe sayıyorsunuz? 'Virüs bitti' demedi kimse. Önlem alıp, hayatımıza kontrollü bir şekilde devam edelim dendi. Başına buyruk yaşamak cahilliktir. Böyle bir dönemde kul hakkı yemektir hatta. El insaf!”

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