29.10.2020 - 12:12 |
Burcu Kara, 'Kırmızı Oda'da
Burcu Kara, TV8'de ekranlara gelen 'Kırmızı Oda' dizisiyle ekrana gelecek. Ünlü oyuncu, projenin bu hafta yayınlanacak bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak.
'Kırmızı Oda' setinden eğlenceli paylaşımlar yapan Burcu Kara, dizide iki çocuğu olan baskıcı bir anneyi canlandıracak.
Burcu Kara, arkadaşı Melisa Sözen ile çektirdiği bir fotoğrafı da “Teslim olursan hayat sürprizlerle dolu. Yıllar sonra melek arkadaşımla aynı sette, yan yana” notuyla yayınladı.