Burcu Kara, 'Kırmızı Oda'da

'Kırmızı Oda' setinden eğlenceli paylaşımlar yapan Burcu Kara, dizide iki çocuğu olan baskıcı bir anneyi canlandıracak.

Burcu Kara, arkadaşı Melisa Sözen ile çektirdiği bir fotoğrafı da “Teslim olursan hayat sürprizlerle dolu. Yıllar sonra melek arkadaşımla aynı sette, yan yana” notuyla yayınladı.