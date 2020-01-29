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29.01.2020 - 09:08 |

Burcu Kıratlı dolandırıcıya 500 bin TL kaptırdı!

Sanat, iş dünyasından birçok ismi, Ponzi Zinciri adlı sistem ile dolandıran Mine Özkan’ın kurbanlarından birinin de Burcu Kıratlı olduğu ortaya çıktı. Kar payı alma vaadiyle 500 bin TL'sini sisteme kaptıran ünlü oyuncu, savcılığa başvurdu.

Burcu Kıratlı dolandırıcıya 500 bin TL kaptırdı!

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; sanat dünyasını karıştıran Ponzi Zinciri'nin son kurbanı oyuncu Burcu Kıratlı oldu. Kıratlı, kendisini Mine Mumcu olarak tanıtan Mine Özkan adlı kişi tarafından dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Güzel oyuncu, Özkan'a yaklaşık yarım milyon TL kaptırdığını belirtti.

SEMİH ERDEN DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Ponzi'ye 1.3 milyon dolar kaptıran basketbolcu Semih Erden de geçtiğimiz aylarda savcılığa başvurmuştu. Mine Özkan'ın "Aylık kâr faizi vereceğim" diyerek para aldığı magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismin de önümüzdeki günlerde dava açması bekleniyor.

 

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