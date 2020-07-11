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HaberlerMagazin Haberleri Burcu Kıratlı: Sinan'ı tek çekmek yasak
11.07.2020 - 14:22 |

Burcu Kıratlı: Sinan'ı tek çekmek yasak

Aşkları dolu dizgin devam eden şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gün Vadİstanbul’da objektiflere takıldı.

Burcu Kıratlı: Sinan'ı tek çekmek yasak
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AVM'ye ayrı ayrı gelip bir restoranda buluşan çiftten Burcu Kıratlı, mekan girişinde muhabirlerin Sinan Akçıl’ı tek çekmesi üzerine, esprili bir şekilde “Sinan’ı tek çekmek yasak” dedi.

Mekan çıkışında sevgilisi Burcu Kıratlı’ya arabasına kadar eşlik eden Akçıl, muhabirlere "iyi çalışmalar" dileyerek gözlerden uzaklaştı.

Magazin Haberleri Bülteni (11 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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