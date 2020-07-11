11.07.2020 - 14:22 |
Burcu Kıratlı: Sinan'ı tek çekmek yasak
Aşkları dolu dizgin devam eden şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gün Vadİstanbul’da objektiflere takıldı.
AVM'ye ayrı ayrı gelip bir restoranda buluşan çiftten Burcu Kıratlı, mekan girişinde muhabirlerin Sinan Akçıl’ı tek çekmesi üzerine, esprili bir şekilde “Sinan’ı tek çekmek yasak” dedi.
Mekan çıkışında sevgilisi Burcu Kıratlı’ya arabasına kadar eşlik eden Akçıl, muhabirlere "iyi çalışmalar" dileyerek gözlerden uzaklaştı.