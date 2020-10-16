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16.10.2020 - 13:25 |

Burcu Kıratlı siyahlar içinde

Oyuncu Burcu Kıratlı, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Burcu Kıratlı siyahlar içinde
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Burcu Kıratlı, bir mağazaya uğrayıp hızla alışverişini tamamladı. AVM'den ayrılmadan muhabirlerle sohbet eden oyuncu, yeni projeleri hakkında da bilgi verdi: Bildiğiniz gibi bu sezon artık başladı. İnşallah yeni yılda tekrar ekranlarda olacağım. Şu anda görüştüğümüz ciddi bir proje var. Uzun zaman oldu, ben de sevenlerime kavuşacağım için çok heyecanlıyım.

Burcu Kıratlı'nın siyahlar içindeki şıklığı göz kamaştırdı.

Burcu Kıratlı siyahlar içinde

Magazin Haberleri Bülteni (16 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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