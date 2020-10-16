Burcu Kıratlı siyahlar içinde

Burcu Kıratlı, bir mağazaya uğrayıp hızla alışverişini tamamladı. AVM'den ayrılmadan muhabirlerle sohbet eden oyuncu, yeni projeleri hakkında da bilgi verdi: Bildiğiniz gibi bu sezon artık başladı. İnşallah yeni yılda tekrar ekranlarda olacağım. Şu anda görüştüğümüz ciddi bir proje var. Uzun zaman oldu, ben de sevenlerime kavuşacağım için çok heyecanlıyım.

Burcu Kıratlı'nın siyahlar içindeki şıklığı göz kamaştırdı.