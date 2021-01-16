Burcu Kıratlı'ya Sinan Akçıl sorusu

Markalar Sokağı'nda aracını beklerken görüntülenen Burcu Kıratlı, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.

Sinan Akçıl ile bir dargın bir barışık olan oyuncu, "Barıştılar ancak evleri birleştirmeyecekler, herkes kendi evinde kalacak" haberlerinin doğru olup olmadığı sorulunca gülümsedi ve "Teşekkürler" demekle yetindi.

Burcu Kıratlı, aracının gelmesi ile birlikte alışveriş merkezinden ayrıldı.