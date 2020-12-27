Burcu Özberk: Biri olsa saklamam

Hürriyet'in haberine göre; önceki gün Bebek sahilinde görüntülenen oyuncu Burcu Özberk, Murat Kazancıoğlu’yla aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili konuştu.

Özberk, “Murat benim arkadaşım. O gün yanımızda başka arkadaşımız da vardı ama fotoğraflardan onu kesmişler. Biri olsa saklamam, paylaşırım” dedi.