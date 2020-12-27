MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Burcu Özberk: Biri olsa saklamam
27.12.2020 - 14:45 |

Burcu Özberk: Biri olsa saklamam

Geçen hafta işletmeci Murat Kazancıoğlu’yla Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yaparken görüntülenen Burcu Özberk, haklarında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi.

Burcu Özberk: Biri olsa saklamam
ABONE OL

 

Hürriyet'in haberine göre; önceki gün Bebek sahilinde görüntülenen oyuncu Burcu Özberk, Murat Kazancıoğlu’yla aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili konuştu.

Özberk, “Murat benim arkadaşım. O gün yanımızda başka arkadaşımız da vardı ama fotoğraflardan onu kesmişler. Biri olsa saklamam, paylaşırım” dedi.

27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray ara vermeden Antalyaspor mesaisine başladı

Galatasaray ara vermeden Antalyaspor mesaisine başladı

Batuhan Ahmet Şen, Galatasaray'a döndü

Batuhan Ahmet Şen, Galatasaray'a döndü

Murat Cavcav: Pandemi illeti futbolu da derinden etkiledi

Murat Cavcav: Pandemi illeti futbolu da derinden etkiledi

Son Dakika | Adrian Mutu rotasını Türkiye'ye çevirdi

Son Dakika | Adrian Mutu rotasını Türkiye'ye çevirdi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet