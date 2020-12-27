27.12.2020 - 14:45 |
Burcu Özberk: Biri olsa saklamam
Geçen hafta işletmeci Murat Kazancıoğlu’yla Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yaparken görüntülenen Burcu Özberk, haklarında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi.
Hürriyet'in haberine göre; önceki gün Bebek sahilinde görüntülenen oyuncu Burcu Özberk, Murat Kazancıoğlu’yla aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili konuştu.
Özberk, “Murat benim arkadaşım. O gün yanımızda başka arkadaşımız da vardı ama fotoğraflardan onu kesmişler. Biri olsa saklamam, paylaşırım” dedi.