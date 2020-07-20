Burcu Özberk'in yeni dizisi belli oldu

Oyuncu Burcu Özberk, yeni sezonda Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde oynadığı 'Kimsesizler' dizisinde rol alacak.

'Kimsesizler' dizisinin yapımcılığını Medyapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturacak. Kimsesizler'in oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk, Beren Gökyıldız ve Kübra Süzgün yer alıyor.