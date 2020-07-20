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20.07.2020 - 10:35 |

Burcu Özberk'in yeni dizisi belli oldu

En son 'Afili Aşk' dizisindeki rolüyle Altın Kelebek kazanan oyuncu Burcu Özberk yeni bir dizisiyle ekrana dönecek.

Burcu Özberk'in yeni dizisi belli oldu
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Oyuncu Burcu Özberk, yeni sezonda Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde oynadığı 'Kimsesizler' dizisinde rol alacak.

'Kimsesizler' dizisinin yapımcılığını Medyapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturacak. Kimsesizler'in oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk, Beren Gökyıldız ve Kübra Süzgün yer alıyor.

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