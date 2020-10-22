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22.10.2020 - 07:00 |

Bursa’dan sevgilerle!

Rotahane ekibinin ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ turları, Pervin Ersoy’un önderliğinde sınırlı sayıda misafirin katılımıyla devam ediyor.

Bursa’dan sevgilerle!
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Rotahane ekibinin ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ turları, Pervin Ersoy’un önderliğinde sınırlı sayıda misafirin katılımıyla devam ediyor. Bursa’ya konuk olan dost simalara, Çiğdem Batur, Altay ve Rıfat Yüzüak da eşlik etti. Beliz Pınar, İpek Develi, Seden Efe gibi pek çok tanıdık ismin buluştuğu günde, Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Cumalıkız Köyü’nde moloz taş, ağaç ve kerpiç yapıların arasında başlayan gezi, önceki akşam sona erdi.

Magazin Haberleri Bülteni (21 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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