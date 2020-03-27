Buse Varol doğum gününde temizlik yaptı

Alişan’ın eşi, oyuncu Buse Varol corona virüs salgını nedeniyle alışverişlerini internet üzerinden yapıyor. Önceki gün siparişleri geldikten sonra villasının dış kapısından başlayarak tüm evi A’dan Z’ye silip dezenfekte etti. Alişan da doğum gününde temizlik yapan eşini şu sözlerle kutladı:

“İlk buluşmamızda söylemiştim sana; ‘Çok güzel şeyler hissediyorum’ diye. Bak o hislerle üç doğum günü, bir nişan, bir nikah, bir de çocuğumuz oldu, sana olan sevgim her gün artacak.”