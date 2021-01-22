Buse Varol: Doğuma son 15 gün

Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor...

Geçtiğimiz aylarda kız bebeklerinin olacağını açıklayan Varol, ayna karşısında verdiği pozu Instagram'da paylaştı. 30 yaşındaki oyuncu, gönderisine, "Doğuma son 15 gün" notunu düştü. Varol'un karnı burnunda karesine takipçilerinden beğeni yağdı.

Buse Varol, geçtiğimiz aylarda "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık" sözleriyle ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.