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22.01.2021 - 10:19 |

Buse Varol: Doğuma son 15 gün

Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, ayna karşısında çekilen karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Buse Varol: Doğuma son 15 gün
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Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor...

Geçtiğimiz aylarda kız bebeklerinin olacağını açıklayan Varol, ayna karşısında verdiği pozu Instagram'da paylaştı. 30 yaşındaki oyuncu, gönderisine, "Doğuma son 15 gün" notunu düştü. Varol'un karnı burnunda karesine takipçilerinden beğeni yağdı.

Buse Varol, geçtiğimiz aylarda "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık" sözleriyle ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.

Buse Varol: Doğuma son 15 gün

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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