MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Büşra Pekin: Bu kız sana her gün şükrediyor
26.08.2020 - 13:48 |

Büşra Pekin: Bu kız sana her gün şükrediyor

Oyuncu Büşra Pekin, sosyal medya hesabından babası Volkan Pekin'in doğum gününü kutladı. Baba-kız pozunu paylaşan oyuncu, altına "Bu kız sana ve sağlığına her gün şükrediyor" notunu düştü.

Büşra Pekin: Bu kız sana her gün şükrediyor
ABONE OL

Büşra Pekin, normalleşme adımlarının atılmasının ardından soluğu ailesinin yanında aldı. Instagram hesabını aktif kullanan Pekin, önceki gün babası Volkan Pekin'in yeni yaşını kutladı.

"BABAM VE BEN"
Oyuncu, baba-kız pozunu yayınlayarak, altına "İyi ki doğdun Volkan. Sevgi dolu, iyilik dolu kalbinle yetiştirdiğin bu kız sana ve sağlığına her gün şükrediyor. Babam ve Ben" notunu düştü.

 

26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şebnem Bozoklu'nun şık kombini

Şebnem Bozoklu'nun şık kombini

Saruhan Hünel'in Makedonya şaşkınlığı

Saruhan Hünel'in Makedonya şaşkınlığı

Emine Ün: Pandemiden çok etkilendik

Emine Ün: Pandemiden çok etkilendik

Zehra Çilingiroğlu alışveriş turunda

Zehra Çilingiroğlu alışveriş turunda

Sıradaki Haber