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02.04.2020 - 07:00 |

Büyük başarı

Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur’un başrolünü paylaştığı, ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi, 5 milyon 316 bin 933 gişelik rekorundan sonra bir başarıya daha imza attı.

Büyük başarı

Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur’un başrolünü paylaştığı, ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi, 5 milyon 316 bin 933 gişelik rekorundan sonra bir başarıya daha imza attı. Dijital platformlar üzerinden seyirciyle buluşan proje, Amerika, Fransa, İspanya, Yunanistan, Arjantin, Meksika, Brezilya, Venezuela, Romanya ve Katar gibi birçok ülkenin sıralamasında ilk 10’a girdi.

Dr. Mehmet Öz'ün çok konuşulan TikTok videosuDünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, bu kez sosyal medyanın gündemine oturan TikTok videosuyla karşımıza çıktı.
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Cadde Yazarları

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