Büyük başarı

Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur’un başrolünü paylaştığı, ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi, 5 milyon 316 bin 933 gişelik rekorundan sonra bir başarıya daha imza attı. Dijital platformlar üzerinden seyirciyle buluşan proje, Amerika, Fransa, İspanya, Yunanistan, Arjantin, Meksika, Brezilya, Venezuela, Romanya ve Katar gibi birçok ülkenin sıralamasında ilk 10’a girdi.