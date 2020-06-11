Büyük destek

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11.06.2020 - 07:00 |

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Global Mask adıyla maske fabrikası kuran Uğur Akkuş, Darülaceze gönüllüsü Monik İpekel’le Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’yi ziyaret etti.

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Global Mask adıyla maske fabrikası kuran Uğur Akkuş, Darülaceze gönüllüsü Monik İpekel’le Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’yi ziyaret etti. İş insanı, Darülaceze’nin tüm maske ihtiyaçlarını temin edeceğini ve her konuda destek olacağını söyledi. Cebeci ise Akkuş’a, kahve paketlerinden yaptıkları küçük el çantası ve teşekkür plaketi hediye etti.

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