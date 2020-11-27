Büyük destek!

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) başlattığı ve Milliyet’in destek verdiği ‘Sen de bir ateş böceği yak, karanlığı aydınlat’ kampanyasına ünlü isimler kayıtsız kalmadı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde birçok ünlü isim, etkinliğin detaylarını ve gazetemizin haberini sosyal medya sayfalarına taşıyarak, takipçilerine duyurdu. Tanıdık simalar, herkesi www.atesbocekleri.info sitesindeki siber şiddetle ilgili testi çözmeye ve arkadaşlarını meydan okumaya (challenge) davet etti.

Sosyal medyada gündem olan kampanyaya; Yağmur Tanrısevin, Tülin Şahin, Oktay Kaynarca, Gizem Karaca, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Ebru Şallı, Görkem Sevindik, İbrahim Büyükak, Aslı Hünel, Ümit Erdim, Mert Öcal, Gurur Aydoğan, Selen Görgüzel Alkan, Oğuzhan Koç, Jessica May, Fulya Zenginer, Gaye Turgut Evin, Begüm Özer, Burcu Şendir ve Begüm Erdemli Karamahmutoğlu gibi magazin, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim sayfalarında yer verdi.