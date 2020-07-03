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03.07.2020 - 19:53 |

Büyük Oyun filmi konusu nedir? İşte Büyük Oyun filmi oyuncu kadrosu...

Dünyaca ünlü aktör Samuel L. Jackson'ın başrolünde yer aldığı Büyük Oyun filmi, bu akşam ekranlara geliyor. Jalmari Helander'in yönetmenliğini üstlendiği filmde Türk oyuncu Mehmet Kurtuluş da rol alıyor. Peki Büyük Oyun filmi konusu nedir?

Büyük Oyun filmi konusu nedir? İşte Büyük Oyun filmi oyuncu kadrosu...
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2014 yılında gösterime giren aksiyon filmi Büyük Oyun bu akşam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor...


BÜYÜK OYUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Amerikan Başkanı’nın uçağı Air Force One, teröristler tarafından vurulur, ancak başkan William Moore (Samuel L. Jackson) uçaktan bir kapsülün içinde sağ olarak kurtulur. Ancak bulunduğu yer ıpıssız bir ormanın ortasıdır ve yakınlarda onu kurtarabilecek hiçbir insan bulunması mümkün görünmemektedir. Ancak 13 yaşındaki Oskari (Onni Tommila) o bölgede avlanmaktadır. Teröristler halen başkanın peşindedir ve başkanın hayatta kalabilmesi için yeni ortağıyla maceralı bir yolculuk yaşaması gerekmektedir.

BÜYÜK OYUN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Samuel L. Jackson – US President William Alan Moore

Onni Tommila – Oskari

Ray Stevenson – Morris

Victor Garber – Vice President

Mehmet Kurtulus – Hazar

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