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24.01.2021 - 07:00 |

Büyük yatırım

2021’in ilk büyük teknoloji yatırımı sinema, dizi ve prodüksiyon cephesinden geldi.

Büyük yatırım
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2021’in ilk büyük teknoloji yatırımı sinema, dizi ve prodüksiyon cephesinden geldi. Vefa İlaç ortaklarından Müşvik Guluzade, kurduğu MGX film adlı şirketle dünya sinema sektörünü için bir devrim sayılan ‘virtual production’ teknolojisini ilk kez Türkiye’ye getirdi. İş insanı, “Bu teknoloji sayesinde özellikle farklı mekanlarda ve farklı zamanlarda kayda alınması gereken görüntülerin bir arada, tek seferde çekilmesi mümkün oluyor” dedi.

İbrahim Büyükak, Murat Dalkılıç'ı tiye aldıŞarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından dans ettiği anları takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncu İbrahim Büyükak, yakın arkadaşının dansını taklit etti.
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Cadde Yazarları

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