Büyülediler

Ferzan Özpetek, 2010 yılının gişe rekortmeni, bol ödüllü filmi ‘Serseri Mayınlar’ı, tiyatro sahnesine taşıdı. Francesco Pannofino ve Paola Minaccioni gibi oyuncuların rol aldığı eser, İtalya’da Manzoni Tiyatrosu’nda da ayakta alkışlandı. Projede, salonun ön sırası ve sahneyle bağlantılı küçük ahşap merdiven, oyuncularla seyirci arasındaki engeli ortadan kaldırıyor.