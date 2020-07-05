Caferin Çilesi filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Caferin Çileşi filmi kaç yılında çekildi?

Caferin Çilesi filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Zeki Alasya'nın oturduğu film Yeşilçam filmlerini severler tarafından bir kez daha izlenebilecek. Yaşlı teyzesi ile birlikte eniştesinin köşkünde kalan Cafer'in akrabaları tedavi için Romanya'ya gider Kendi haline mahalleden pek dışarı çıkmayan ve başka dünyaları bilmeyen Cafer bir gün askerlik arkadaşı Refik ile karşılaşır. Refik ise işsiz güçsüz geçinen biridir. İşte Caferin Çilesi konusu ve oyuncu kadrosu...

CAFER'İN ÇİLESİ KONUSU

Cafer yaşlı teyzesiyle eniştesinin köşkünde beraber kalmaktadır. Akrabaları kaplıca tedavisi için Romanyaya gider. Cafer mahalle bakkalının kızı Gülserene (Filiz Ersürer)aşıktır. Ayrıca Cafer mahalleden başka dünyayı bilmeyen kendi halinde saf biridir. Bu sırada köşkte yalnızken askerlik arkadaşı Refikle karşılaşır. Refik işsiz güçsüz hovarda geçinen biridir. Bir gece beraber eğlenmek için pavyona giderler. Burada başlarına çeşitli işler açarlar. Ayrıca köşkü pansiyon haline getirip kiracı alırlar. Caferin akrabaları geri dönünce işler iyice sarpa sarar.

CAFER'İN ÇİLESİ OYUNCULARI

Metin Akpinar – Refik

Zeki Alasya – Cafer

Belkis Dilligil

Zerrin Egeliler

Filiz Ersürer

Necla Fide

Muharrem Gürses