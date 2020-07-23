23.07.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY
‘Çağatay, o kadar kilolu değil’
Oyuncu Duygu Sarışın, Etiler’de objektiflere takıldı. Sevgilisi Çağatay Ulusoy'un aldığı kilolar hakkında konuşan Sarışın, "Göründüğü kadar değil" dedi.
Duygu Sarışın, Etiler’de objektiflere takıldı. Oyuncu, Bodrum tatilinde sevgilisi Çağatay Ulusoy’un göbekli fotoğraflarının ortaya çıkmasına, “Bu konuyu Çağatay’ı bulunca ona sorun. Ama göründüğü gibi o kadar da kilolu değil” dedi. Sarışın, çıkan ayrılık iddialarını ise yalanladı.