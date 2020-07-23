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23.07.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

‘Çağatay, o kadar kilolu değil’

Oyuncu Duygu Sarışın, Etiler’de objektiflere takıldı. Sevgilisi Çağatay Ulusoy'un aldığı kilolar hakkında konuşan Sarışın, "Göründüğü kadar değil" dedi.

‘Çağatay, o kadar kilolu değil’
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Duygu Sarışın, Etiler’de objektiflere takıldı. Oyuncu, Bodrum tatilinde sevgilisi Çağatay Ulusoy’un göbekli fotoğraflarının ortaya çıkmasına, “Bu konuyu Çağatay’ı bulunca ona sorun. Ama göründüğü gibi o kadar da kilolu değil” dedi. Sarışın, çıkan ayrılık iddialarını ise yalanladı. 

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