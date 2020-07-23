‘Çağatay, o kadar kilolu değil’

Duygu Sarışın, Etiler’de objektiflere takıldı. Oyuncu, Bodrum tatilinde sevgilisi Çağatay Ulusoy’un göbekli fotoğraflarının ortaya çıkmasına, “Bu konuyu Çağatay’ı bulunca ona sorun. Ama göründüğü gibi o kadar da kilolu değil” dedi. Sarışın, çıkan ayrılık iddialarını ise yalanladı.