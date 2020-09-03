Çağatay Ulusoy: Ege sahillerinde dinlendim

Çıkışta basın mensuplarının sorularını ayaküstü cevaplayan Çağatay Ulusoy, Selen Öztürk ile başrolünü paylaştığı 'Mücadele Çıkmazı' adlı filminin çekimlerinin devam ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, "Çok yoğun çalışıyoruz" dedi.

Son zamanlarda aldığı kilolar ile dikkat çeken Ulusoy, yazın Ege sahillerinde dinlendiğini söyledi: Çok güzeldi geçti. Güzel bir tatil yaptık, dinlendik.