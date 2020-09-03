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03.09.2020 - 09:16 | | EMRAH AKÇAAY

Çağatay Ulusoy: Ege sahillerinde dinlendim

Oyuncu Çağatay Ulusoy, 'Hakan Muhafız' dizisinin görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile sunucu Begüm Bağca'nın önceki akşam Sait Halim Paşa Yalısı’ndaki düğün törenine, sevgilisi Duygu Sarışın'la birlikte katıldı.

Çağatay Ulusoy: Ege sahillerinde dinlendim
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Çıkışta basın mensuplarının sorularını ayaküstü cevaplayan Çağatay Ulusoy, Selen Öztürk ile başrolünü paylaştığı 'Mücadele Çıkmazı' adlı filminin çekimlerinin devam ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, "Çok yoğun çalışıyoruz" dedi.

Son zamanlarda aldığı kilolar ile dikkat çeken Ulusoy, yazın Ege sahillerinde dinlendiğini söyledi: Çok güzeldi geçti. Güzel bir tatil yaptık, dinlendik.

Çağatay Ulusoy: Ege sahillerinde dinlendim

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