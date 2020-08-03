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03.08.2020 - 13:20 |

Çağkan Çulha, Kuruluş Osman dizisine veda etti

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan 'Kuruluş Osman'da yeni sezon öncesi beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Dizide Dündar Bey'in oğlu Bahadır karakterini canlandıran Çağkan Çulha projeye veda etti.

Çağkan Çulha, Kuruluş Osman dizisine veda etti
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ATV'de 'Kuruluş Osman' dizisinin kadrosuna Ragıp Savaş’ın canlandırdığı Dündar Bey karakterinin oğlu Bahadır olarak dahil olan Çağhan Çulha, sezon arasında projeden ayrıldı.

Çulha, ayrılık haberini sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajıyla duyurdu. Genç oyuncu, paylaşımında, "Hoşçakal Kuruluş Osman Ailesi... Emeği geçen herkesin emeğine, gönlüne sağlık. Hayatıma katmama vesile olduğun tüm tecrübelere şükürler olsun. Su gibi, yola devam..." dedi.

Çağkan Çulha'ın paylaşımın altına Kuruluş Osman oyuncularından Ragıp Savaş ve Yeşim Ceren Bozoğlu yorum yaptı.

Çağkan Çulha, Kuruluş Osman dizisine veda etti

3 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni3 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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