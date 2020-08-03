Çağkan Çulha, Kuruluş Osman dizisine veda etti

ATV'de 'Kuruluş Osman' dizisinin kadrosuna Ragıp Savaş’ın canlandırdığı Dündar Bey karakterinin oğlu Bahadır olarak dahil olan Çağhan Çulha, sezon arasında projeden ayrıldı.

Çulha, ayrılık haberini sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajıyla duyurdu. Genç oyuncu, paylaşımında, "Hoşçakal Kuruluş Osman Ailesi... Emeği geçen herkesin emeğine, gönlüne sağlık. Hayatıma katmama vesile olduğun tüm tecrübelere şükürler olsun. Su gibi, yola devam..." dedi.

Çağkan Çulha'ın paylaşımın altına Kuruluş Osman oyuncularından Ragıp Savaş ve Yeşim Ceren Bozoğlu yorum yaptı.