14.09.2020 - 09:12 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Çağla Demir'in maske paniği
Adı YouTuber Reynmen ile anılan Çağla Demir, önceki gün maske paniği yaşadı. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Demir, en yakın eczaneye girerek maskesini aldı.
Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Çağla Demir, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Kısa şortuyla dikkat çeken oyuncu, maskesiz görüntülendiğini fark edince koşar adım soluğu bir eczanede aldı.
Demir, eczaneden aldığı maskeyi takarak alışverişine devam etti.