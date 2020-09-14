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14.09.2020 - 09:12 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Çağla Demir'in maske paniği

Adı YouTuber Reynmen ile anılan Çağla Demir, önceki gün maske paniği yaşadı. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Demir, en yakın eczaneye girerek maskesini aldı.

Çağla Demir'in maske paniği
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Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Çağla Demir, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Kısa şortuyla dikkat çeken oyuncu, maskesiz görüntülendiğini fark edince koşar adım soluğu bir eczanede aldı.

Demir, eczaneden aldığı maskeyi takarak alışverişine devam etti.

Çağla Demirin maske paniği

14 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni14 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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