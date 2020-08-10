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10.08.2020 - 10:08 |

Çağla Gizem Çelik’ten sevgilisi Ahmet Kural’a kalpli mesaj

Oyuncu Ahmet Kural, Avukat Çağla Gizem Çelik aşkı son gaz devam ediyor. İlişkilerinde 1 yılı geride bırakan çiftten Çelik, sosyal medya hesabından Ahmet Kural'la birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Çağla Gizem Çelik’ten sevgilisi Ahmet Kural’a kalpli mesaj
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Önceki ilişkilerine kıyasla gözlerden uzakta kalmayı tercih ettiği bir beraberlik yaşayan Ahmet Kural, sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman mutlu giden ilişkisine dair paylaşımlarda bulunuyor.

Ancak bu defa ki paylaşım Kural’ın bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağla’dan geldi. Uzun süredir birlikte olan çift mutluluklarıyla göz doldu. Çağla Gizem Çelik, Ahmet Kural’la çekilen aşk dolu fotoğrafını Instagram’dan kalp emojisi ile paylaştı.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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