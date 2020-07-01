Çağla Şıkel: Program sezon finali yapıyor

Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de Cantinery’de yakın dostlarıyla bir araya gelen Çağla Şıkel, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi.

Ünlü manken, "Program (Çağla ile Yeni Bir Gün) bu hafta sezon finali veriyor. Ben de tatil öncesi alışveriş yapmak istedim. Tatil sonrası tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Keyifli ve neşeli halleriyle dikkat çeken Şikel, meydan katındaki lüx mağazalardan alışveriş yaptıktan sonra kendi aracıyla Zorlu AVM'den ayrıldı.