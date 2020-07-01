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01.07.2020 - 12:31 |

Çağla Şıkel: Program sezon finali yapıyor

Manken Çağla Şıkel, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Çağla Şıkel: Program sezon finali yapıyor
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Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de Cantinery’de yakın dostlarıyla bir araya gelen Çağla Şıkel, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi.

Ünlü manken, "Program (Çağla ile Yeni Bir Gün) bu hafta sezon finali veriyor. Ben de tatil öncesi alışveriş yapmak istedim. Tatil sonrası tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Keyifli ve neşeli halleriyle dikkat çeken Şikel, meydan katındaki lüx mağazalardan alışveriş yaptıktan sonra kendi aracıyla Zorlu AVM'den ayrıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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