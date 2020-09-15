Çağrı Atakan kimdir? Eda Taşpınar'ın sevgilisi Çağrı Atakan kaç yaşında?

Eda Taşpınar'ın sevgilisi Çağrı Atakan'ın hayatı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncu Çağrı Atakan, Eda Taşpınar'ı darp ettiği iddialarını yalandı. Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan önceki gün Etiler’de bir mekana girerken görüntülendi. Peki Çağrı Atakan kimdir, kaç yaşında?

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı.Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.