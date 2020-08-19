Çağrı Atakan kimdir, kaç yaşında? Eda Taşpınar'ın sevgilisi Çağrı Atakan hangi dizilerde oynadı, nereli?

Eda Taşpınar, Çağrı Atakan ile ilgili açıklama yaptı. Taşpınar, Atana ile birlikte olduğunu şu sözleri ile ifade etti; "Evet, bir aydır beraberiz, çok iyi gidiyor. Gayet güzel ve keyifli". Peki Eda Taşpınar'ın sevgilisi Çağrı Atakan kimdir?

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı.Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.