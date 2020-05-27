Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı ne zaman, nerede kaç yılında çekildi? Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?

2010 yılında başlayan komedi serisi Çakallarla Dans'ın son filmi Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı bu akşam TV'de bir kez daha yayınlanıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

ÇAKALLARLA DANS 3: SIFIR SIKINTI KONUSU NEDİR?

Kayınço Gökhan, Muhasebeci Servet, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet. “denetimli serbestlik” koşuluyla hayatlarına devam ederken, topluma uyum sağlamak için grup terapisine giderler. Bir gün Del Piero Hikmet, hayatının kırılma anını yaşayacağından habersiz olarak bindiği vapurda, ömrü boyunca unutamayacağı güzeller güzeli “dilsiz” bir kadın olan Mihriban ile tanışır. İkili gün geçtikçe kalp gözü ile anlaşıyor, anlaştıkça birbirine aşık oluyordur. Hayatında ilk defa bir kadın eli tutan Hikmet, Mihriban ile evlenme kararı alır. Mihriban’ın annesi Cemile’nin, Hikmet’ten tek bir isteği olur. Ölmeden önce kızının tekrar “Anne” demesi… Ameliyatın pahalı olması tek engel olup, bizimkiler açısından, çakallık yapmadan bulunması zor bir meblağdır. Ama iyilik için yapılan çakallık, çakallık sayılır mı?

Vizyon Tarihi: 05 Aralık 2014

Tür : Komedi

Süre: 94 Dak.

Yönetmen : Murat Şeker

Oyuncular : Şevket Çoruh , Gürkan Uygun , Ceyhun Yılmaz , İlker Ayrık , Murat Akkoyunlu

Senaryo : Murat Şeker , Ali Tanrıverdi