Çakallarla Dans filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Çakallarla Dans filmi ne zaman çekildi?

Çakallarla Dans filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Serinini ilk filmi olan Çakallarla Dans filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Paragöz karısının kurbanı olan Servet muhasebecisi olan şirketi internet üzerinden dolandırır. Dolandırmananın ardından kendi hesaplarına aktardıkları paraları şans oyununda kaybeden Servet ve arkadaşlarının başı büyük beladadır. işte Çakallarla Dans filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Çakallarla Dans, 17 Aralık 2010'da vizyona giren Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu'nun oynadığı filmidir. Yönetmenliğini Murat Şeker üstlenmiştir.

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ KONUSU

Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet, paraya olan hırsından dolayı gözü dönmüş karısının gazına gelerek, şirketin internet hesapları üzerinden azımsanmayacak miktarda bir parayı patronundan çalmak amacıyla plan yapar. Bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan Gökhan’dır; Servet parayı Gökhan’ın hesabına aktarıp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yıkmayı hesaplar. Diğer iki arkadaşı da bu hain planın figuranı olacaklardır. Ama unuttuğu iki şey vardır; birincisi, en az kendisi kadar kurnaz ve saf olan kankaları, ikincisi ise; çakallık yapmaya çalışırken zaten çakalların alengirli oyunlarının tam ortasına düşecek olmalarıdır. Dört kafadar başlattıkları bu işi beklenildiği gibi ellerine yüzlerine bulaştırır ve başlarına gelmedik bela kalmaz. Kısa yoldan para kazanmak uğruna bindikleri geminin dümeni onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir maceraya sürükleyecektir.

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ OYUNCU KADROSU