Çakallarla Dans filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans konusu nedir?
Çakallarla Dans filmi, komedi türünde yerli filmdir. Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu'nun kadrosunda yer aldığı filmin konusu izleyene keyifli vakit geçirmeye devam ediyor. Televizyon ekranlarında seyirci ile buluşan Çakallarla Dans filmi seri halinde projedir. İşte, Çakallarla Dans filmi detayları...
Filmin yönetmenliğini Murat Şeker üstlenirken yapımcılığını da Murat Şekerle birlikte Uğur Şeker yürütüyor. Çakallarla Dans filmi 17 Aralık 2010'da vizyona girdi. Beyazperde de en çok izlenen filmler arasında bulunan yapımda, bir arkadaş grubunun macerası anlatılıyor.
ÇAKALLARLA DANS FİLMİ KONUSU
Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet, paraya olan hırsından dolayı gözü dönmüş karısının gazına gelerek, şirketin internet hesapları üzerinden azımsanmayacak miktarda bir parayı patronundan çalmak amacıyla plan yapar. Bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan Gökhan’dır; Servet parayı Gökhan’ın hesabına aktarıp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yıkmayı hesaplar. Diğer iki arkadaşı da bu hain planın figuranı olacaklardır. Ama unuttuğu iki şey vardır; birincisi, en az kendisi kadar kurnaz ve saf olan kankaları, ikincisi ise; çakallık yapmaya çalışırken zaten çakalların alengirli oyunlarının tam ortasına düşecek olmalarıdır. Dört kafadar başlattıkları bu işi beklenildiği gibi ellerine yüzlerine bulaştırır ve başlarına gelmedik bela kalmaz. Kısa yoldan para kazanmak uğruna bindikleri geminin dümeni onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir maceraya sürükleyecektir.
ÇAKALLARLA DANS FİLMİ OYUNCULARI
Şevket Çoruh
İlker Ayrık
Timur Acar
Murat Akkoyunlu
Tuba Ünsal
Kemal Uçar
Erdal Tosun
Cengiz Küçükayvaz
Sümer Tilmaç
Didem Balçın
Sevinç Kıranlı
Sera Tokdemir
Bülent Çolak
Ceyhun Yılmaz
Hakan Bilgin
Bülent Serttaş