Çakallarla Dans filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans konusu nedir?

Filmin yönetmenliğini Murat Şeker üstlenirken yapımcılığını da Murat Şekerle birlikte Uğur Şeker yürütüyor. Çakallarla Dans filmi 17 Aralık 2010'da vizyona girdi. Beyazperde de en çok izlenen filmler arasında bulunan yapımda, bir arkadaş grubunun macerası anlatılıyor.

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ KONUSU

Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet, paraya olan hırsından dolayı gözü dönmüş karısının gazına gelerek, şirketin internet hesapları üzerinden azımsanmayacak miktarda bir parayı patronundan çalmak amacıyla plan yapar. Bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan Gökhan’dır; Servet parayı Gökhan’ın hesabına aktarıp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yıkmayı hesaplar. Diğer iki arkadaşı da bu hain planın figuranı olacaklardır. Ama unuttuğu iki şey vardır; birincisi, en az kendisi kadar kurnaz ve saf olan kankaları, ikincisi ise; çakallık yapmaya çalışırken zaten çakalların alengirli oyunlarının tam ortasına düşecek olmalarıdır. Dört kafadar başlattıkları bu işi beklenildiği gibi ellerine yüzlerine bulaştırır ve başlarına gelmedik bela kalmaz. Kısa yoldan para kazanmak uğruna bindikleri geminin dümeni onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir maceraya sürükleyecektir.

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ OYUNCULARI

Şevket Çoruh

İlker Ayrık

Timur Acar

Murat Akkoyunlu

Tuba Ünsal

Kemal Uçar

Erdal Tosun

Cengiz Küçükayvaz

Sümer Tilmaç

Didem Balçın

Sevinç Kıranlı

Sera Tokdemir

Bülent Çolak

Ceyhun Yılmaz

Hakan Bilgin

Bülent Serttaş