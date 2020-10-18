Çalışmalara devam

Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından kurulan BUSADER İstanbul, yönetim kurulu üyeleri ile İstanbul yönetimi Villa Bosphorus’ta sosyal mesafeli öğle yemeğinde bir araya geldi. Başkan Zerrin Özgüle, “Sağlık ve eğitim alanlarında tüm ülkeye yayılan bir yapılanmayla çalışmalarımızı sürdürmek üzere İstanbul şubemizi hayata geçirdik. Buranın ardından kurulacak Gaziantep, Ankara ve diğer illerle gelişimimiz sürecek” dedi.