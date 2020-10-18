Çalışmalara devam

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18.10.2020 - 07:00 |

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Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından kurulan BUSADER İstanbul, yönetim kurulu üyeleri ile İstanbul yönetimi Villa Bosphorus’ta sosyal mesafeli öğle yemeğinde bir araya geldi.

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Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından kurulan BUSADER İstanbul, yönetim kurulu üyeleri ile İstanbul yönetimi Villa Bosphorus’ta sosyal mesafeli öğle yemeğinde bir araya geldi. Başkan Zerrin Özgüle, “Sağlık ve eğitim alanlarında tüm ülkeye yayılan bir yapılanmayla çalışmalarımızı sürdürmek üzere İstanbul şubemizi hayata geçirdik. Buranın ardından kurulacak Gaziantep, Ankara ve diğer illerle gelişimimiz sürecek” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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