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16.09.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

“Çalışmayı özledim”

Oyuncu Fahriye Evcen, “Çalışmayı özledim” derken, Burak Özçivit ise eşinin yeni projelerde bölüm başı 130 bin TL istediği iddialarını yalandı

“Çalışmayı özledim”
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Etiler’de objektiflere takıldı. Pandemi sürecinin zor geçtiğini belirten çift, çok dikkatli davrandıklarını ifade etti. Evcen, çalışmayı özlediğini söylerken, Özçivit ise, eşinin bölüm başı 130 bin TL istediği iddialarına, “Görüşülen işler var ama para kısmının doğruluğu yok” şeklinde açıklama yaptı.

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Setlere döndüğünde Karan’ı bakıcıya bırakabileceğini söyleyen Evcen, “Annemiz zaten ilgileniyor” diye konuştu. “Karan için reklam teklifleri geliyor mu?” sorusuna ise Burak Özçivit, “Tek başına oynayacak reklamlarda” esprisi yaparak, eşini güldürdü. Çift, oğulları için henüz böyle bir projelerinin olmadığını belirtti.

“Çalışmayı özledim”

Öte yandan çift zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Son olarak Evcen, oynadığı dizi için imaj değiştiren eşine yorum yapmıştı. Güzel oyuncu, berber koltuğundan fotoğraf atan eşinin paylaşımına, 'kral tacı' emojisi bırakıp, "Her zaman çok iyiydi, ama böyle bir başka" yorumunu yapmıştı.

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Cadde Yazarları

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